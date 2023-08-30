Росія затопила пороми біля Кримського мосту?: з'явилися чіткі супутникові знімки

Росіяни в паніці після останніх атак на незаконний Кримський міст встановили поблизу споруди баржі для захисту від українських морських дронів.

Росія, найімовірніше, не повністю затопила баржі біля Кримського мосту, а лише закріпила їх якорями на одному місці.

Про це повідомляє Радіо Свобода, у розпорядженні яких з'явилися супутникові знімки сервісу Planet.com.

На фото видно що на південь від незаконного Кримського мосту встановили баржі. Ймовірно, їх затопили лише частково, адже глибина в цьому місці не перевищує 2-4 метра.

Російські баржі біля Кримського мосту / Фото: Радіо Свобода

Можливо, ці баржі росіяни планують використати як основу для захисту мосту від українських морських дронів.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що у районі Керченської протоки російські окупанти затоплюють пороми, щоб захистити незаконний Кримський міст. За планом окупантів, затопити щонайменше шість суден, аби створити загородження проти українських морських дронів.

Згодом у Мережі з’явилися супутникові фото поблизу Кримського мосту, на яких видно, імпровізовані російські водні загородження на західних підступах до Керченської переправи.

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