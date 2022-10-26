Росія завдала тренувального ядерного удару по Камчатці: деталі

Ядерний удар прийшовся на полігон на Камчатці. За ним особисто спостерігав російський диктатор Путін.

Росія провела тренувальні пуски балістичних ракет із ядерними боєголовками. Це відбулося під час військових навчань на полігоні "Кура" на Камчатці. За тренувальними пусками особисто спостерігав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

"Під керівництвом Путіна проведено тренування наземних, морських та авіаційних стратегічних сил стримування, під час якого відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет", - йдеться у повідомленні.

Заначається, що на Камчатці росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс" з "Плесецька" та балістичну ракету "Синева" з акваторії Баренцевого моря.

Таким чином у країні-агресорці нібито тренують "завдання масованого ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника".

Нагадаємо, після завершення навчань НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon, які триватимуть від 17 до 30 жовтня, Росія збирається вдруге за рік провести свої навчання "Гром". Наразі про конкретні терміни "Гром-2022" невідомо, проте згідно з домовленістю зі США, РФ має заздалегідь попередити про такі дії, аби це не виглядало початком ядерної атаки.

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