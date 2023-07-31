Росія заявила про вивезення 700 тисяч українських дітей: звіт омбудсменки

Зокрема, Львова-Бєлова вказала, що окупанти віддали до російських сімей 380 українських дітей з Донбасу, які залишилися без батьківського піклування.

Уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова відзвітувала, що окупанти вивезли до країни-агресорки понад 700 тис. українських дітей від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє російське опозиційне видання "Настоящее время".

Так, у доповіді Львова-Бєлова стверджує, що від початку повномасштабної війни Росія "прийняла" близько 4,8 млн українців, з них понад 700 тис. – діти. Омбудсменка запевняє, що більшість українських дітей приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.

Окрім того, Львова-Бєлова вказала, що до РФ депортували також близько 1500 вихованців установ для дітей-сиріт або установ для дітей, які залишилися без піклування. Повідомляється, що 288 дітей з окупованої Донеччини були віддані до російських прийомних сімей. Водночас діти з окупованої Луганщини начебто повернулися до своїх установ, однак пізніше 92 з цих дітей були віддані до російських родин.

У звіті російської омбудсменки зазначається, що від квітня до жовтня 2022 року окупанти віддали до російських сімей 380 українських дітей з Донбасу, як залишилися без піклування батьків.

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової та президента РФ Володимира Путіна за незаконне вивезення до країни-агресорки українських дітей.

В Україні напередодні повідомили, що Нацполіція разом з СБУ перевіряють інформацію Націнформбюро про переміщення і депортацію 19 549 дітей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

Сам Путін 30 липня заявив, що "історія з викраденням дітей з України нібито Росією роздута".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Россияне "подарили" 230 украинских детей другим семьям! | Иван Федоров"

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