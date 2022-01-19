Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Росія заявила, що останні "миротворці" ОДКБ вилетіли з Казахстану

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія заявила, що останні "миротворці" ОДКБ вилетіли з Казахстану

Associated Press

На останніх літаках з країни вилетіло командування "миротворчим контингентом".

В Росії заявляють, що місія ОДКБ в Казахстані завершилась. Останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту вилетіли з Нур-Султана та Алма-Ати. 

Про це повідомили в Міноборони РФ, пише російський Інтерфакс.

Зазначається, що на цих літаках повернуться додому останні підрозділи миротворців та командування "миротворчим контингентом" на чолі з генерал-полковником, командувачем ВДВ Росії Андрієм Сердюковим.

Нагадаємо, на початку 2022 року, 2 січня, у Казахстані почалися протести через ціну на скраплений газ. На цьому тлі президент країни Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану і звернувся до ОДКБ з проханням про військову підтримку для врегулювання конфліктів.

Наступна публікація