Росія заявила, що супутники SpaceX будуть "законними цілями" для військових

У Кремлі погрожують збивати американські комерційні супутники, якщо їх використовуватимуть для військової розвідки.

У середу, 20 березня, у МЗС Росії заявили, що російській владі відомо про спроби розвідки США використовувати комерційні супутникові мережі, зокрема SpaceX. У Кремлі попередили, що такі дії роблять ці супутники “законними цілями” для військових.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речницю російського зовнішньополітичного відомства Марію Захарову.

“Ми знаємо про спроби Вашингтона залучити приватний сектор для обслуговування своїх військово-космічних амбіцій”, — заявила вона журналістам.

За словами Захарової, такі системи "стають законною мішенню для заходів у відповідь, у тому числі військових".

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Раніше джерела агентства Reuters повідомили, що SpaceX будує мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідувальним агентством США, демонструючи поглиблення зв’язків між космічною компанією Ілона Маска та агентствами національної безпеки.

Мережа супутників будується підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту з розвідкою на 1,8 мільярда доларів. У разі успіху програми розвідувальні можливості Сполучених Штатів будуть значно розширені. Військові США зможуть виявляти цілі для ударів практично в будь-якій точці Землі.

Нагадаємо, розвідувальне співтовариство США вважає загрозою для національної безпеки створення в Росії засобів, здатних знищувати супутники на навколоземній орбіті.

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