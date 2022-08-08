Росія заявила, що тимчасово виводить з-під інспекції свою ядерну зброю

Про цю інформацію міністерство держави-терористки повідомило США.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ.

"8 серпня 2022 року Російська Федерація офіційно інформувала дипломатичними каналами Сполучені Штати Америки про те, що наша країна тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про стратегічні наступальні озброєння свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором. Це вилучення також поширюється на об'єкти, де можуть проводитися передбачені Договором покази", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що цей договір укладений між РФ та США. Він передбачає взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Путін подовжив термін цього договору до 2026 року.

Нагадаємо, Жданов розповів, що станеться, коли збити ракету з ядерним зарядом.

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