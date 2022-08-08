Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія заявила, що тимчасово виводить з-під інспекції свою ядерну зброю

Дата публікації
Перегляди
6582
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія заявила, що тимчасово виводить з-під інспекції свою ядерну зброю

Фото: pixabay

МЗС Росії заявило, що виводить з-під інспекції свою ядерну зброю.

Про цю інформацію міністерство держави-терористки повідомило США

Про це йдеться у заяві МЗС РФ. 

"8 серпня 2022 року Російська Федерація офіційно інформувала дипломатичними каналами Сполучені Штати Америки про те, що наша країна тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про стратегічні наступальні озброєння свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором. Це вилучення також поширюється на об'єкти, де можуть проводитися передбачені Договором покази", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що цей договір укладений між РФ та США. Він передбачає взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь. Путін подовжив термін цього договору до 2026 року. 

Нагадаємо, Жданов розповів, що станеться, коли збити ракету з ядерним зарядом

Читайте також:

Ядерна міна для всієї Європи: якої шкоди завдає війна екології

Ядерна міна для всієї Європи: якої шкоди завдає війна екології

Повʼязані теми:

Наступна публікація