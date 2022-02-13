Росія заявила, що в районі Курил виявили американський атомний підводний човен

Російські військові зажадали, що підводний човен сплив.

Міноборони РФ повідомило, що 12 лютого о 10:40 за московським часом у районі острова Уруп Курильської гряди було виявлено підводний човен ВМС США типу "Вірджинія". За даними військових РФ, російські моряки сповістили екіпаж підводного човна США про перебування в територіальних водах РФ і зажадали від нього спливти, але американські військові проігнорували вимогу, після чого екіпаж фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" застосував "відповідні засоби".

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Поява в територіальних водах РФ у районі Курил американського атомного підводного човна, який виявили російський бойовий корабель, є серйозним військовим інцидентом, заявив колишній начальник головного штабу ВМФ РФ адмірал у відставці Віктор Кравченко.

Мовляв, російський фрегат "Маршал Шапошников" міг із запобіжною метою застосувати зброю.

В офіційному повідомленні Міноборони РФ йдеться, що "американський підводний човен використав самохідний імітатор для роздвоєння мети на засобах радіолокаційного та акустичного контролю та з максимальною швидкістю покинув територіальні води Російської Федерації".

Через цей інцидент військовий аташе США в Москві був викликаний у російське військове відомство, де йому було вручено ноту протесту.

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