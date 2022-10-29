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Росія заявила, що зупиняє дію "зернової угоди" через "бавовну" в окупованому Севастополі

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Росія заявила, що зупиняє дію "зернової угоди" через "бавовну" в окупованому Севастополі

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Росія зупиняє дію "зернової угоди" через пошкодження кораблів Чорноморського флоту РФ.

Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

При цьому РФ звинуватила у вибухах Україну та "фахівців Великої Британії".

"Москва зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" після теракту, здійсненого київським режимом за участю фахівців Великобританії проти кораблів Чорноморського Флоту та цивільних судів",  – заявили у Міноборони РФ.

Проте поки що Росія не повідомила Туреччину, яка була посередником угоди, про відповідне рішення РФ.

У російському МЗС також додали, що Росія тепер "не може гарантувати безпеку цивільних суховантажів, які беруть участь у "чорноморській ініціативі" через "теракт" у Севастополі.

Нагадаємо, у суботу вранці 29 жовтня, близько 4:30, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що нібито Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. 

Після цього росіяни опублікували фото ніби-то українського диверсійного човна, який міг підійти та щось підірвати. Однак за словами військового експерта Павла Нарожного, навряд це правда, адже за таких умов не було б величезного стовпа диму. 

Після так званої "атаки" БПЛА у Севастополі загарбники відключили у місті всі камери відеоспостереження. В Офісі президента пожартували над окупантами і закликали не панікувати.

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