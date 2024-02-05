Росія зазнала серйозних збитків через "візити" дронів на НПЗ: деталі від нардепа

Так, росіяни були змушені на 37% зменшити експорт бензину.

Росія у січні суттєво скоротила експорт нафтопродуктів, назвавши причиною цього "позапланові ремонти" на нафтопереробних заводах. Ці ремонти "несподіваним чином" збіглися з прильотами якихось "повітряних об’єктів" на НПЗ в січні.

Про це український нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Мережі.

За даними Міністерства енергетики Росії, країна-агресорка у січні 2024 року суттєво скоротила експорт нафтопродуктів. Так, у перший місяць року росіяни на 37% зменшили експорт бензину і на 23% дизпалива.

Основною причиною цього в міністерстві назвали "позапланові ремонти" на нафтопереробних заводах РФ, а також необхідність у цих умовах забезпечувати покриття потреб внутрішнього ринку.

"Міненерго держави-агресора не стало уточнювати, що таке сталося, завдяки чому виникла серйозна потреба у значній кількості "позапланових ремонтів", однак вона несподіваним чином співпала з тим, що великі нафтопереробні та нафтоперевалочні комплекси європейської частини росії у січні зіткнулися з якимись повітряними об’єктами, які у січні залітали у гості до підприємств галузі", – написав Гетманцев.

Він уточнив, що йдеться про такі підприємства:

19 січня – нафтобаза компанії "Роснефть" у Брянські області;

21 січня – нафтотермінал "Новатек" в Усть-Лузі;

25 січня – Туапсінський НПЗ "Роснефти";

29 січня – Ярославський НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

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Як звернув увагу нардеп, щоразу після "візитів" повітряних об’єктів до РФ офіційні особи тамтешніх регіонів запевняли, що "все збили" і "пошкоджень немає". А згодом за підсумком місяця на федеральному рівні раптом заговорили про "позапланові ремонти".

Нагадаємо, на території РФ останнім часом дедалі частіше стається "бавовна" на нафтопереробних заводах. Критична інфраструктура ворога часто спалахує, зокрема від атак безпілотників. ТСН.ua зібрав подробиці про атаки на російські НПЗ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Волгограді палає нафтопереробний завод після атаки дрона

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