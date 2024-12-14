Росія зберігає обидві великі військові бази у Сирії — Reuters

Питання російської військової присутності в Сирії та минулих угод між урядом Башара Асада та Москвою поки що не обговорювалося.

Після падіння у Сирії диктаторського режиму Башара Асада, якому Кремль надавав військову та політичну підтримку, Росія намагається зберегти обидві свої великі військові бази на території країни. Йдеться про авіабазу Хмеймім у провінції Латакія та військово-морську базу Тартус на березі Середземного моря.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотирьох сирійських чиновників.

За інформацією сирійських військових та джерел у сфері безпеки, Росія виводить частину важкої техніки та старших офіцерів, які вирушать до Москви. Але війська на двох основних базах залишаються.

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За словами джерел, Росія звідти їх не виводила і не збирається цього робити. Мета, як кажуть співрозмовники Reuters, полягає в тому, щоб перегрупуватися та передислокуватися відповідно до розвитку подій.

Високопоставлений представник сирійських повстанців, близький до нової тимчасової адміністрації, стверджує, що питання російської військової присутності в Сирії та минулих угод між урядом Башара Асада та Москвою поки що не обговорювалося.

"Це питання майбутніх переговорів, і останнє слово буде за сирійським народом", - сказав він у коментарі Reuters.

Російське джерело підтвердило, що переговори з новою владою Сирії продовжуються, і Росія не збирається виводити контингент зі своїх баз.

Раніше російські пропагандисти повідомляли, що Москва веде переговори з новим керівництвом Сирії щодо збереження військових баз на території країни.

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