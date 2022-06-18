Росія у червні збільшила кількість провокацій у Сирії. Зокрема, Росія завдала авіаударів по гарнізону Аль-Танф, неподалік кордону Сирії з Йорданією.
Американські військові посадовці стурбовані, що це може перерости у прямий конфлікт між США та Росією у Сирії, якого Штати хочуть уникнути.
Про це пише WSJ.
Цього місяця росіяни провели серію операцій проти коаліції у Сирії, яку очолюють США. Зокрема, Росія завдала авіаударів по гарнізону Аль-Танф, неподалік кордону Сирії з Йорданією на південному сході Сирії, де американські війська проводять місію з навчання та консультування місцевих бійців. Росія повідомила США, що вона завдавала авіаударів у відповідь на очікуваний напад на сирійські урядурядові сили, що могло призвести до поранень та знищення транспортного засобу.
Згодом після цього російські винищувачі, зокрема два Су-35 та один Су-24, пролетіли над Аль-Танфом, перш ніж завдати удару по бойовому посту в гарнізоні.
Американські збройні сили не перебували поблизу бази при ударах, і в результаті удару не було втрат. Але ця операція позначила те, що цього місяця американський військовий чиновник охарактеризував як "суттєве збільшення провокацій".
"Російські війська провели низку операцій проти очолюваної США коаліції в Сирії цього місяця, зокрема одну з них - цього тижня на базі в південній частині країни", - заявив американський військовий чиновник.
Нагадаємо, російські літаки бомбардували райони біля контрольованого повстанцями міста Ідліб на північному заході Сирії.
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