Поплічник Путіна заявив про необхідність ефективного захисту “незалежності, безпеки та суверенітету” РФ.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв анонсував збільшення чисельності збройних сил держави-агресорки 2024 року.

Про це він говорив під час профільної наради.

За словами Медведєва, господар Кремля Володимир Путін ухвалив рішення “продовжити роботу з доукомплектування збройних сил РФ за контрактом 2024 року”.

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Це, мовляв, потрібно для ефективного “захисту незалежності, безпеки й суверенітету РФ”. Медведєв повідомив, що в Росії 2024 року наростять чисельність збройних сил, створивши, зокрема, ще один армійський корпус і флотилію.

“Планується сформувати ще один армійський корпус, сім дивізій, 19 бригад, 49 полків та одну флотилію”, — поділився планами поплічник Путіна.

Медведєв додав, що за координацію цього завдання відповідатиме він сам.

Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв заявив, що російську окупаційну армію 2023 року поповнили понад 350 тисяч контрактників.

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