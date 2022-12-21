Росія збільшує мілітаризацію Арктики: CNN пояснили, для чого РФ це робить

Арктичний регіон має життєво важливе значення для оборонної стратегії Росії, особливо в час, коли вона воює проти України.

Росія продовжує розширювати свої військові бази в Арктичному регіоні. Про це свідчать свіжі супутникові знімки від американської компанії Maxar Technologies.

Про це повідомляє інформаційне агентство CNN, яке отримало у розпорядження світлини Maxar Technologies.

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Ці кадри показують низку російських радіолокаційних баз і злітно-посадкових смуг, які вдосконалювалися протягом останнього року. Зображення демонструють роботи на радіолокаційних станціях в Оленегорську, на Кольському півострові на північному заході Росії, у Воркуті, на північ від Полярного кола.

На думку аналітиків, Арктичний регіон має життєво важливе значення для оборонної стратегії Росії в час великого навантаження на ресурси Москви. Арктика також життєво важлива для Росії, оскільки її танення льоду швидко відкриває нові судноплавні маршрути з південного сходу Азії до Європи, використовуючи набагато коротший шлях уздовж узбережжя РФ.

Як зазначають автори видання, цей регіон "давно є ключовим для нафтогазового сектору Росії, а також для її ядерної оборони, оскільки в цьому районі є значна частина сучасної ядерної зброї та підводних човнів".

"Найкоротший шлях із Росії до Північної Америки лежить через Північний полюс Арктики. Отже, стратегічна важливість цих районів не змінилася через війну в Україні. Тож, ми бачимо, що Росія знову відкриває старі радянські бази, військові об'єкти", - прокоментував генсек НАТО Столтенберг.

Зазначається, війна в Україні посилила присутність НАТО у регіоні. Щойно Фінляндія та Швеція приєднаються до альянсу, сім із восьми арктичних держав стануть членами НАТО. Проте, за словами генсекретаря блоку, країни НАТО дедалі більше турбують потенційні диверсії проти нафтової та газової інфраструктури Норвегії.

Нагадаємо, експерти видання Forbes, що Путін витрачає все більше бюджетних коштів Росії на війну проти України.

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