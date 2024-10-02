Росія посилює оборонні заходи навколо Керченського мосту - Business Insider

Супутникові знімки показали, що Росія посилила оборону Керченського мосту, який з'єднує її з Кримом. На кадрах, зроблених Maxar Technologies видно, як навколо мосту зводять додаткові захисні споруди, включаючи баржі та плавучі загородження. Ці заходи спрямовані на захист від українських атак, особливо з використанням безпілотників, які вже неодноразово пошкоджували міст.

Про це написало видання Business Insider та опублікувало знімки.

У матеріалі відзначається, що Росія почала встановлювати баржі ще в травні, а до червня додала нові бар'єри. Станом на вересень на знімках помітно значне збільшення оборонних об’єктів. Крім того, біля мосту встановили дві системи протиповітряної оборони «Панцир» для захисту від повітряних загроз.

Також повідомляється, що раніше міст став ціллю кількох українських атак, у тому числі з використанням безпілотників та вибухівки. Україна вважає цей міст важливим логістичним об'єктом, через який Росія постачає свої війська в Криму. Однак зараз, з військової точки зору, знищення мосту має скоріше символічне значення, оскільки Росія рідше використовує його для підтримки своїх операцій.

Видання пише, що ці оборонні заходи також поширюються на важливі порти в Севастополі та Новоросійську, щоб запобігти пошкодженням від атак безпілотників.

Нагадаємо, представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

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