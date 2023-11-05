Росія збирається створити військово-морську базу на півночі Африки — Bloomberg

Путін міг укласти угоду з командувачем Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром, який контролює частину країни.

У Кремлі планують розширити військову співпрацю зі східною Лівією, яку не контролює підтримуваний ООН уряд національної згоди в Триполі. На її території Росія хоче створити військово-морську базу, щоб закріпитися на південному кордоні Європи.

Про такі наміри російської влади повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел видання, наразі триває робота над угодою з питань оборони між президентом Росії Володимиром Путіним та командувачем Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром, який контролює східну частину цієї північно-африканської країни.

Хафтару потрібні від РФ системи ППО для захисту від повітряних атак сил уряду в Триполі, яким він протистоїть. Також Лівійська національна армія потребує підготовки пілотів ВПС та спецназу. Передбачається, що в обмін на це він дозволить переобладнати для розміщення російських військ кілька авіабаз, які займали найманці ПВК “Вагнер”.

За словами джерел, російські військові кораблі також можуть отримати право постійної стоянки в одному з лівійських портів, швидше за все, в Тобруку - за кілька сотень кілометрів через Середземне море від Греції та Італії. Однак це більш довгострокова перспектива, оскільки розміщення флоту вимагатиме суттєвої модернізації портових споруд.

Збільшення російської активності в Лівії представляє новий виклик для США та їхніх європейських союзників, які вже перебувають у протистоянні з Кремлем через його вторгнення в Україну. Також на Заході враховують роль Росії у потенційній війні на Близькому Сході, в яку може перерости конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС.

За словами колишнього спеціального посланця США в Лівії Джонатана Вінера, цю загрозу сприймає адміністрація США «дуже серйозно». "Не допустити Росію в Середземне море було ключовим стратегічним завданням - якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським союзом", - зазначив він.

Поки що Росія має лише одну військово-морську базу в Середземному морі — в сирійському Тартусі.

Як відомо, у Лівії триває протистояння між силами уряду національної єдності, який підтримує ООН, ЄС і Туреччина, та Лівійською національною армією Халіфи Хафтара, якому надають підтримку Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія, Йорданія і Росія.

Нагадаємо, лівійський воєначальник Халіфа Хафтар, який має амбіції підпорядкувати собі всю Лівію, у вересні провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

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