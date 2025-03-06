Росія здатна мобілізувати 3 млн людей, але в ЗСУ вказали на нюанс

Росія теоретично має такий потенціал по людському ресурсу, але тут з’являється багато технічних моментів.

Росія теоретично має людський потенціал для мобілізації трьох мільйонів. Однак цих людей доведеться відірвати від їхньої роботи, а російська економіка не може без робочої сили.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів у ефірі телемарафону.

Тимочко оцінив мобілізаційні спроможності Росії.

"Якщо ми говоримо про те, що Росія хоче збільшити армію до трьох мільйонів складу – тобто три мільйони – армія, а от скільки будуть призивати – це можуть бути абсолютно інші цифри і це більше, аніж три мільйони. Росія теоретично має такий потенціал по людському ресурсу, але тут з’являється багато технічних моментів. Все таки російська економіка внутрішньо більше орієнтована на робочу силу. Тобто їм десь потрібно цих людей знайти – значить їх відірвати від роботи", – зауважив голова Ради резервістів.

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Він також вказав на те, що на місця росіян, які виїхали з країни під час обмеженої мобілізації, прибули мігранти. Однак якість їхньої потенційної роботи у війську буде гіршою.

"Цікавий момент, що один з російських експертів, якийсь їхній науковець, який давав аналіз там стану справ Росії, він відкрито казав, що навіть коли була їхня обмежена мобілізація, то за різними цифрами, від 12 до 20 мільйонів росіян, "мізків", як він сказав, виїхали з Росії. На їхнє місце приїхали мігранти – робоча сила. Формально її можна залучити до війська, змусивши, пообіцявши громадянство, але це не той інтелект, який може управляти військами, створювати якісь якісні високотехнологічні засоби, які можуть полегшити якісно життя цивільних чи армії", – розповів Тимочко.

До слова, за даними ГУР Міноборони України, що за січень росіяни виконали план з рекрутингу на 107%. Російська влада не має проблеми з комплектуванням військ і поповненням втрат.