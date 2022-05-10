Росія змінює свою пропаганду через військові невдачі - розвідка

Росія змінює свою пропаганду через військові невдачі - розвідка

Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки на війні проти України, пропагандистським ЗМІ наказали розповідати про війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.

Про це 10 травня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику.

За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

"Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російській армії, яка має великі втрати після широкомасштабного вторгнення до України, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів. На це впливають також і санкції проти РФ, які починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі.

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