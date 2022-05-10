Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія змінює свою пропаганду через військові невдачі - розвідка

Дата публікації
Перегляди
7738
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія змінює свою пропаганду через військові невдачі - розвідка

Associated Press

Щоб змінити уявлення росіян про військову "непереможність" та підготувати суспільство до можливої поразки на війні проти України, пропагандистським ЗМІ наказали розповідати про війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО.

Про це 10 травня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику.

За інформацією воєнної розвідки України, керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

"Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російській армії, яка має великі втрати після широкомасштабного вторгнення до України, важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів. На це впливають також і санкції проти РФ, які починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі.

Нумерологія та окультизм у Кремлі: які ритуали проводить Путін – "Нічна варта"

Нумерологія та окультизм у Кремлі: які ритуали проводить Путін – "Нічна варта"

Читайте також:

Наступна публікація