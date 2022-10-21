Росія зможе частково обійти обмеження цін на нафту: стала відома схема

РФ може отримати доступ до необхідної кількості танкерів, аби відвантажувати більшість своєї нафти поза новою встановленою ціновою.

Росія зможе частково обійти встановлене країнами G7 обмеження на продаж російської нафти за примусово низькою ціною.

Про це повідомляє Reuters.

Так, РФ може отримати доступ до необхідної кількості танкерів, аби відвантажувати більшість своєї нафти поза новою встановленою ціною. Країна може значною мірою обійти план за допомогою власних кораблів і послуг.

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Представник Мінфіну США заявив виданню про небезпідставність оцінок того, що 80-90% російської нафти, як і раніше, виходитимуть за межі механізму обмеження. Тож в результаті може бути зупинено лише від одного до двох мільйонів барелів на добу експорту російської нафти і нафтопродуктів, якщо країна відмовиться дотримуватись обмежень.

У вересні РФ експортувала понад сім мільйонів барелів на добу. Через це країна може зазнати фінансових та технічних труднощів, але й світ позбудеться 1-2% її глобальної пропозиції.

За словами представника Мінфіну, у США знають, що деякі кораблі змінюють країну походження, а торгові підприємства переміщуються за межі G7, щоб ухилитися від плану.

Чиновник оцінює, що Росія зазнає витрат через необхідність здійснювати триваліші рейси і буде переведена до категорії страхування та фінансування низької якості. Це вселяє США оптимізм. РФ буде змушена згодом продавати нафту в межах цінової межі.

Тіньовий флот для російської нафти

"Теоретично існує досить великий тіньовий флот, щоб продовжити постачання російської нафти після 5 грудня", –повідомила керівниця відділу наливних вантажів у гіганті торгівлі сировинними товарами Trafigura Андреа Оліві.

За її словами, багато з цих тіньових суден зможуть застрахуватися самостійно або ж зможуть бути застраховані російськими компаніями.

Банк JP Morgan вважає вплив цінової стелі пом'якшеним, адже РФ майже повністю оминає заборону, використовуючи китайські, індійські та власні судна, середній вік яких становить майже 20 років (це відносно багато за стандартами судноплавства). Тож у результаті експорт нафти з Росії у грудні може скоротитися лише на 600 тис. барелів на добу порівняно з вереснем.

Переміщуються не тільки кораблі, а й служби, необхідні для їхнього руху та руху нафтових вантажів, повідомив голова економічного відділу швейцарської компанії з управління активами Julius Baer Норберт Рукер.

"Нафтотрейдери, які торгують російською нафтою, більше не перебувають у Швейцарії, Женеві чи Лондоні. Вони переміщуються на Близький Схід. Якщо ви подивіться на азіатських покупців нафти, кораблів, страховки, то, схоже, все це все частіше робиться з Азії", – розповів Рукер.

Нагадаємо, на початку жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Санкційний пакет містить заборону на імпорт російської продукції на суму сім мільярдів євро та обмеження цін на нафту. За оцінками експертів, обмеження цін на нафту повинно суттєво знизити здатність РФ фінансувати війну проти України.

Зауважимо, згідно зі звітом Єврокомісії, санкції "розтопили" здатність Росії фінансувати війну, але Китай і Туреччина допомагають їй обійти західні обмеження.

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