Росія знову палає: у Чувашії на газопроводі стався масштабний вибух (відео)

Мміж селами Калініне та Ямбахтіне Вурнарського району Чувашії пролунав потужний вибух.

Про це місцеві повідомляють в Мережі.

Наразі відомо, що вибух стався на газопроводі, там нібито відбувся витік газу. Після цього почалася масштабна пожежа. Попередньо — постраждалих немає.

Офіційної інформації про інцидент наразі немає.

Нагадаємо, 20 грудня, у прикордонній до України Бєлгородській області спалахнула потужна пожежа на енергетичному об'єкті, внаслідок чого місто повністю знеструмлене, також немає води.

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