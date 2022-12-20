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Росія знову палає: у Чувашії на газопроводі стався масштабний вибух (відео)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
942
Час на прочитання
1 хв
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Росія знову палає: у Чувашії на газопроводі стався масштабний вибух (відео)

Скриншот з відео

У Чуваській Республіці Росії 20 грудня пролунав потужний вибух.

Мміж селами Калініне та Ямбахтіне Вурнарського району Чувашії пролунав потужний вибух.

Про це місцеві повідомляють в Мережі.

Наразі відомо, що вибух стався на газопроводі, там нібито відбувся витік газу. Після цього почалася масштабна пожежа. Попередньо — постраждалих немає.

Офіційної інформації про інцидент наразі немає.

Нагадаємо, 20 грудня, у прикордонній до України Бєлгородській області спалахнула потужна пожежа на енергетичному об'єкті, внаслідок чого місто повністю знеструмлене, також немає води.

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Дата публікації
Перегляди
942
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