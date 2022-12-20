Росія знову палає: у Чувашії на газопроводі стався масштабний вибух (відео)

У Чуваській Республіці Росії 20 грудня пролунав потужний вибух.
Мміж селами Калініне та Ямбахтіне Вурнарського району Чувашії пролунав потужний вибух.
Про це місцеві повідомляють в Мережі.
Наразі відомо, що вибух стався на газопроводі, там нібито відбувся витік газу. Після цього почалася масштабна пожежа. Попередньо — постраждалих немає.
Офіційної інформації про інцидент наразі немає.
Нагадаємо, 20 грудня, у прикордонній до України Бєлгородській області спалахнула потужна пожежа на енергетичному об'єкті, внаслідок чого місто повністю знеструмлене, також немає води.
Читайте також:
- "Нет в***е": у Росії все ж покарали дівчину за "провокативний" напис на асфальті про "рибу"
- "Можливість стати героєм Росії": у Москві шукають мігрантів для відправки на війну з Україною (фото)
- Данілов пояснив, навіщо Путін літав до Лукашенка