Росія знову переписує історію: в підручниках для школярів прибирають згадку про Київську Русь (фото)

Російська влада продовжує викручувати історичні дані на свій лад. Тепер дітей навчають у школі тому, чого насправді не було.
У Мережі з’явилися фото підручників з історії для російських учнів 6-их класів, де в тексті відсутня згадка про Київську Русь.
Натомість згадується просто Русь.
Відповідні фото опублікував один із російських Telegram-каналів.
Нагадаємо, російські школярі навчатимуться за партами з портретами знищених в Україні окупантів.
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