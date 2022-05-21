Росія знову переписує історію: в підручниках для школярів прибирають згадку про Київську Русь (фото)

Російська влада продовжує викручувати історичні дані на свій лад. Тепер дітей навчають у школі тому, чого насправді не було.

У Мережі з’явилися фото підручників з історії для російських учнів 6-их класів, де в тексті відсутня згадка про Київську Русь.

Натомість згадується просто Русь.

Відповідні фото опублікував один із російських Telegram-каналів.

Нагадаємо, російські школярі навчатимуться за партами з портретами знищених в Україні окупантів.

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