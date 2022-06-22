Росія знову погрожує Литві через обмеження транзиту до Калінінграда

Росія знову погрожує Литві через обмеження транзиту до Калінінграда

РФ планує відключити Литву від спільної електромережі. Відповідний проект буде розглянено у парламенті.

У відповідь на обмеження калінінградського транзиту країна-агресорка розглядає виведення Литви із загальної системи електропостачання.

Про це заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише російський "Інтерфакс".

"Ми розглянемо, окрім тих питань, які я вже озвучив, щодо обмеження транзиту для литовських далекобійників, можливий розрив енергетичного кільця. Проект, звичайно, дуже чутливий для Литви, так само як і для Латвії, для Естонії", - заявив депутат.

Нагадаємо, від 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення товарів і технологій, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю, що розташована між Литвою та Польщею. Це викликало істеричну реакцію в РФ, влада якої пригрозила "заходами у відповідь".

Кремль розпочав військовий шантаж у серці східного флангу НАТО. У понеділок, 20 червня, Балтійський флот РФ почав позапланові навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області.

На це Литва заборонила Росії перевозити своєю територією ще й автомобільні вантажі. Тож тепер Росія може доправляти до Калінінграда підсанкційні вантажі лише морем.

Крім того, у Вільносі заявили, що готові до того, що що Росія може відключити її від регіональної енергосистеми.