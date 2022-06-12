Росія знову погрожує Польщі "пропорційною реакцією" за "нарощування сил НАТО"

Росія знову погрожує Польщі "пропорційною реакцією" за "нарощування сил НАТО"

У Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили Польщі за нарощування сил НАТО.

У Москві пообіцяли "пропорційну реакцію" на дії Варшави.

Про це пише Reuters.

"Реакція, як завжди, буде пропорційною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеки Російської Федерації", - заявив очільник департаменту МЗС Росії у зв'язках із Європою Олег Тяпкін.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що Польща нібито "переходить до захоплення територій на заході України". За його словами, "партнери київського режиму" не проти скористатися нинішньою ситуацією в корисливих інтересах і мають "особливі плани на українські землі".

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