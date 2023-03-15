Росія знову повертається до "залізної завіси" – у британській розвідці назвали ознаки

У Росії можуть ще більше посилити обмеження на закордонні поїздки для працівників державного сектору.

Росія запроваджує дедалі суворіші обмеження для виїзду за кордон державних службовців, які нагадують заборони часів СРСР. Від початку вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон. Деяких чиновників, ймовірно, позбавила паспортів ФСБ.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Все з більш жорсткими обмеженнями стикаються й співробітники центральних органів влади. Зокрема, кремлівським чиновникам заборонено усі закордонні поїздки на відпочинок. Подібні заходи походять ще від радянських часів. А обмеження на поїздки були посилені після окупації РФ Криму в 2014 році.

"Ймовірно, такі кроки спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені. Цілком реально, що в міру посилення ізоляції РФ від світу, обмеження на поїздки будуть посилені для все більшої кількості працівників державного сектору", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у російських чиновників та співробітників державних компаній почали забирати закордонні паспорти, щоб вони не могли залишити країну. Документи для виїзду за кордон пропонують здавати “на зберігання” до ФСБ або спеціального відділу за місцем роботи.

Читайте також: