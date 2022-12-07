Росія знову просить в Ірану "шахіди" і ракети для війни в Україні — ЗМІ

Через проблеми з озброєнням Росія знову просить в Ірану безпілотники та ракети для війни в Україні.

Росія, найімовірніше, знову замовила в Ірану велику поставку безпілотників і балістичних ракет.

Про це повідомляє німецьке видання Zeit з посиланням на агентство dpa.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотників і ракет до Росії ", — повідомляють анонімні джерела в ООН у Нью-Йорку.

Таким чином Кремль хоче виправити гостру нестачу військового озброєння. Водночас джерела видання кажуть, що Росія поки не отримала зброю від Ірану, а лише замовила її.

Нагадаємо, після довгої перерви окупанти знову атакували Україну безпілотниками "Shahed-136". Цього разу під ворожий наліт потрапила Дніпропетровщина, куди 7 грудня росіяни скерували вісім дронів.

Крім того, у ніч проти 7 грудня армія Російської Федерації намагалася атакувати і Житомирщину безпілотниками Shahed-136. На щастя, їх вдалося збити на півночі області.

Загалом на сході України ЗСУ збили 14 російських безпілотників іранського походження.

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