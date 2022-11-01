Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку сама ж розпочала — Держдеп США

У Держдепартаменті США заявили, що Росія знову робить їжу зброєю проти українців і закликали РФ повернутися до виконання угоди.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що заяви Росії про розірвання "зернової угоди" мають "негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку".

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом дотримання харчової безпеки було б, якби Росія повернулась до угоди і припинила війну проти України", - сказав Нед Прайс.

За його словами, через невизначеність Росії навколо чорноморської зернової угоди ціни на продовольство у світі знову почали зростати. Внаслідок цього США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі.

"Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, які вона на себе взяла. … Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших продуктів харчування", - наголосив Прайс і додав, що жодна інша країна "не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море".

"Будь-які дії Росії, спрямовані на перешкоджання критично важливого експорту зерна, по суті, свідчитимуть про те, що Кремлю байдуже, чи люди та сім’ї в усьому світі платять більше за їжу чи голодують", — наголосив речник Держдепу.

За його словами, Росія таким чином намагається вибити поступки в обмін на повернення до зернової угоди, але це означає "колективне покарання, або колективне вимагання".

Зазначимо, Росія, ймовірно, зірвала "зернову ініціативу", щоб додати в угоду пункт про експорт російських добрив.

Слід зазначити, що після заяви Росії про призупинення участі в "зерновій угоді" міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, якого називають потенційним наступником Путіна заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

Читайте також: