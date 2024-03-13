Росія знову витягнула "ядерну карту": що це означає - пояснення експерта

Погрози Росії вплинуть на політиків "зі слабкими нервами, які почнуть панічно закликати не переходити до якоїсь ескалації".

У Росії знову заговорили про ядерну зброю для впливу на європейські країни.

Таке пояснення озвучив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

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"Бачимо, що росіяни знову почали витягувати "ядерну карту". Насправді вона вкотре почала заграватися ще пару тижнів тому. Коли в закордонній пресі була інформація про те, що, мовляв, Росія має достатньо низький поріг використання тактичної ядерної зброї з огляду на загрози. Закордонні експерти почали оцінювати сценарії. Але це був певний інформаційний вкид, який традиційно використовується Росією для впливу на європейські країни, що буде використання ядерної зброї", - сказав він.

Він вважає, що погрози Росії вплинуть на політиків "зі слабкими нервами, які почнуть панічно говорити про те, що не треба переходити до якоїсь ескалації, тобто не передавати озброєння Україні".

"Показово, що на тлі цього, ініціативи Франції щодо стирання будь-яких умовних ліній, які може накреслити РФ щодо можливості використання підрозділів НАТО на території України, поки що не бойових, але вкрай важливих - це готовність європейських країн підіймати ставки в цій грі. Це вкрай важлива тенденція, яка працює на нашу користь. А Путін зараз буде дійсно використовувати аргументацію, яка пов'язана з ядерною зброєю", - наголосив Згурець.

Нагадаємо, за інформацією американської розвідки, РФ продовжує нарощувати ядерний арсенал.

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