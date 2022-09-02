Росія зухвало погрожує США визнати їх "стороною конфлікту в Україні"

Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. За його словами, від перетворення США в учасника війни в Україні "відокремлює найтонша грань".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"На жаль, ми змушені зазначити з тривогою, що рівень залученості американської сторони до цієї ситуації і рівень занурення Вашингтона, зокрема, в матеріальну підтримку озброєння київського режиму продовжує зростати. Ця тенденція небезпечна. Ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США здійснюють це накачування і, залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставлять себе в становище, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту", - заявив Рябков.

Нагадаємо, у Кремлі погрожують ще й Молдові, прикриваючись захистом російськомовного населення. Днями міністр закордонних справ РФ заявив, що будь-яка загроза безпеці російських військових у Придністров'ї буде розцінюватися, як напад на РФ.

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