Росія зупинила постачання газу до Європи через "Північний потік-1": що сталося

Російський газопровід не працюватиме до 21 липня.

Росія зупиняє газопровід "Північний потік-1" для планового технічного ремонту. У цей період постачання газу до Європи не буде.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.

Газопровід не працюватиме 10 днів: від 11 до 21 липня.

Таким чином, єдиним маршрутом поставок газу в Європу на цей період залишається газотранспортна система України.

Однак Європа побоюється, що через війну Росія, під приводом ремонту, повністю зупинить поставки газу.

Москва може перетворити технічне обслуговування трубопроводу в "довгострокове політичне".

У червні "Газпром" на 60% скоротив постачання газу газопроводом "Північний потік-1", пояснивши це складнощами ремонту обладнання через санкції.

Нагадаємо, у Росії знайшли мертвим чергового топменеджера, пов'язаного з "Газпромом".

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