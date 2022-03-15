Росія звернулась за допомогою до Північної Кореї: Кім Чен Ин назвав РФ "божевільною" - ЗМІ

Інформація наразі офіційно не підтверджена.

Країна-агресорка нібито звернулась за допомогою до Північної Кореї через війну РФ проти України. Проте Кім Чен Ин назвав РФ "занадто божевільною".

Також читайте Вбивство оператора телеканалу Fox News та української журналістки: розпочато розслідування злочину окупантів

Про це повідомляють видання Mirror та Еxpress з посиланням на дані авторки XSoviet-News Сари Херст.

Як зазначається, РФ нібито звернулась Північної Кореї з проханням про допомогу. Проте Кім Чен Ин відмовив Путіну в наданні підтримки.

Сара Херст заявила: "Росія, як повідомляється, звернулася до Північної Кореї з проханням про допомогу у її невдалому вторгненні. Північна Корея відповіла: "Ви занадто божевільні для нас".

Ця інформація не була підтвердженою іншими джерелами.

Нагадаємо, у розпорядженні американської розвідки наразі немає доказів, що Китай погодився допомагати Росії у війні з Україною, але підстави для занепокоєння є. Радник президента Байдена провів багатогодинні переговори з високопоставленим американським дипломатом після того, як американська розвідка доповіла - Путін побіг домовлятися з Сі Цзіньпіном, усвідомивши, що не справляється сам.