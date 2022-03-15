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Росія звернулась за допомогою до Північної Кореї: Кім Чен Ин назвав РФ "божевільною" - ЗМІ

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Росія звернулась за допомогою до Північної Кореї: Кім Чен Ин назвав РФ "божевільною" - ЗМІ

Інформація наразі офіційно не підтверджена.

Країна-агресорка нібито звернулась за допомогою до Північної Кореї через війну РФ проти України. Проте  Кім Чен Ин назвав РФ "занадто божевільною". 

Про це повідомляють видання Mirror та Еxpress з посиланням на дані авторки XSoviet-News Сари Херст. 

Як зазначається, РФ нібито звернулась Північної Кореї з проханням про допомогу. Проте Кім Чен Ин відмовив Путіну в наданні підтримки.

Сара Херст заявила: "Росія, як повідомляється, звернулася до Північної Кореї з проханням про допомогу у її невдалому вторгненні. Північна Корея відповіла: "Ви занадто божевільні для нас".

Ця інформація не була підтвердженою іншими джерелами.

Нагадаємо, у розпорядженні американської розвідки наразі немає доказів, що Китай погодився допомагати Росії у війні з Україною, але підстави для занепокоєння є. Радник президента Байдена провів багатогодинні переговори з високопоставленим американським дипломатом після того, як американська розвідка доповіла - Путін побіг домовлятися з Сі Цзіньпіном, усвідомивши, що не справляється сам.

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