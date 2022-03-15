Росія звернулась за допомогою до Північної Кореї: Кім Чен Ин назвав РФ "божевільною" - ЗМІ

Інформація наразі офіційно не підтверджена.
Країна-агресорка нібито звернулась за допомогою до Північної Кореї через війну РФ проти України. Проте Кім Чен Ин назвав РФ "занадто божевільною".
Про це повідомляють видання Mirror та Еxpress з посиланням на дані авторки XSoviet-News Сари Херст.
Як зазначається, РФ нібито звернулась Північної Кореї з проханням про допомогу. Проте Кім Чен Ин відмовив Путіну в наданні підтримки.
Сара Херст заявила: "Росія, як повідомляється, звернулася до Північної Кореї з проханням про допомогу у її невдалому вторгненні. Північна Корея відповіла: "Ви занадто божевільні для нас".
Ця інформація не була підтвердженою іншими джерелами.
Нагадаємо, у розпорядженні американської розвідки наразі немає доказів, що Китай погодився допомагати Росії у війні з Україною, але підстави для занепокоєння є. Радник президента Байдена провів багатогодинні переговори з високопоставленим американським дипломатом після того, як американська розвідка доповіла - Путін побіг домовлятися з Сі Цзіньпіном, усвідомивши, що не справляється сам.