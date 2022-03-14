Росія звернулася до Китаю за військовою допомогою, бо в неї закінчується озброєння - Financial Times

Росія звернулася до Китаю за військовою допомогою, бо в неї закінчується озброєння - Financial Times

Також Росія просить про фінансову допомогу у Китаю.

У Росії закінчуються деякі види озброєння, тому Росія попросила у Китаю надати їй військову техніку для підтримки бойової здатності у війні проти України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на інформацію американських висококосадовців.

Зазначається, американським посадовцям стало відомо, що РФ звернулася з проханням до Китаю про надання військової техніки та іншої допомогу, зокрема фінансової. Ця інформація викликала занепокоєння в адміністрації Білого дому, оскільки у Байдена вважають, що Пекін може підірвати зусилля Заходу з надання допомоги українській армії.

Інше джерело, знайоме із ситуацією, наголосило, що США готуються попередити союзників про ситуацію на тлі деяких ознак того, що Китай може готувати допомогу Росії для продовження війни в Україні.

У Білому домі відреагували і попередили Китай про те, що будь-які спроби допомогти Росії продовжити вторгнення чи сприяти ухиленні від західних санкцій, матимуть для Пекіну наслідки. Про це повідомив Джейк Салліван, радник з національної безпеки президента США.

ТСН.ua

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