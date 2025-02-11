Росія звільнила експрацівника посольства США Марка Фогеля: що відомо про його увʼязнення

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Фогеля звільнили в межах обміну.

Росія звільнила експрацівника посольства США Марка Фогеля, якого засудили до 14 років вʼязниці за нібито "контрабанду наркотиків".

Про це стало відомо із заяви Білого дому, на яку послався радник президента США з національної безпеки Майк Волтц.

Волтц сказав, що Фогеля обміняли, проте на кого саме, не уточнив.

"Сьогодні президент Дональд Трамп і його спеціальний посланник Стів Віткофф можуть оголосити, що пан Віткофф залишає повітряний простір Росії разом із Марком Фогелем, американцем, якого утримувала Росія", — заявив Волтц.

Радник президента США назвав це "добрим знаком" на шляху до завершення конфлікту в Україні.

Фогеля вдалося звільнити завдяки угоді з Кремлем, у якій брав участь спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. За повідомленням ЗМІ, зокрема The New York Times, Фогеля вивезли з Росії на літаку, що належить Віткоффу.

Зранку 11 лютого моніторинги фіксували його прибуття до Москви.

Проте невідомо, чи зустрічався з кимось з російських посадовців Віткофф під час перебування в столиці РФ.

Росія звільнила експрацівника посольства США Марка Фогеля Фото: Бабель

Хто такий Марк Фогель і за що РФ його засудила

Вчитель та колишній співробітник посольства США в Росії Марк Фогель був заарештований там у серпні 2021 року за звинуваченням у ввезенні медичної марихуани. Його затримали під час огляду в московському аеропорту.

У червні 2022-го Фогеля засудили до 14 років позбавлення волі.

Сам Фогель говорив, що його заарештували за провезення медичної марихуани, яку йому призначив лікар.

У грудні 2024 року Держдепартамент США визнав Фогеля "несправедливо затриманим", що відкрило додаткові дипломатичні можливості для його звільнення.

Раніше Фогеля не зарахували до обмінів ув’язненими між США і Росією, що викликало розчарування у його сім’ї та громадськості.

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