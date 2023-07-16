Росія звільнила ще одного генерала: в ISW назвали можливі причини "зачистки" в армії Путіна

Російське військове командування звільнило командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної (ВДВ) дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова. Однієї із ймовірних причин - критика про проблеми в армії РФ.

Про це інформують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на російські джерела.

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Джерела заявили, що причина звільнення Селіверстова наразі невідома, але припустили, що це може бути пов’язано з репутацією Селіверстова, який виступав від імені своїх солдатів.

"Російські джерела стверджували, що 106-та дивізія ВДВ діяла в районі Бахмута від січня. ISW нещодавно спостерігала 137-й гвардійський полк ВДВ 106-ї дивізії ВДВ, який оборонявся від українських контрнаступальних операцій на північному фланзі Бахмута. Ро сійський мілблогер заявив, що підрозділи 106-ї дивізії ВДВ також підтримують російські оборонні операції на південь від Бахмута", - зазначали аналітики.

Зокрема, в ISW повідомляють, що родичі мобілізованих, які служать у 137-му полку ВДВ у квітні зверталися до президента Росії Володимира Путіна, губернатора Тульської області Олексія Дюміна та міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо поганих умов і відсутності постачання в частині.

"Н евдоволення умовами в районах, де російські війська обороняються від українських контрнаступальних операцій, могло спонукати Селіверстова звернутися до російського військового командування, що могло сприяти його звільненню", - додали в Інституті вивчення війни.

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Втім, ISW не знайшло підтвердження звільнення Селіверстова, але російські повідомлення про звільнення повторюють схему, подібну до попередніх заяв про зміни командування, які були правдивими.

"Звільнення Селіверстова може бути частиною чистки непідпорядкованих командирів російському військовому командуванню і може свідчити про те, що "корозія" російського командування в Україні прискорюється", - підсумували американські аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялили про звільнення командувача 58-ї армії, яка веде запеклі бої проти ЗСУ в Запорізькій області, генерала Івана Попова. У Міноборони РФ звинуватили його у зраді своїх військ. За декілька днів до цього він побідкався про проблеми на Запорізькому напрямку.

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