Росія звільнила звинувачених у шпигунстві американців Евана Гершковича та Пола Вілана — Bloomberg

Російський суд визначив для громадян США покарання у вигляді 16 років позбавлення волі.

Росія звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках великого обміну в’язнями із США.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на поінформованих осіб, які забажали залишитися анонімними.

Обидва американці, які були ув’язнені в Росії за звинуваченнями в шпигунстві, прямують до місць призначення за межами Росії.

Натомість США та їхні союзники повернуть до Росії ув’язнених, яких вони утримують. Прізвища росіян, яких передають під час цього обміну не називають.

Гершковича та Вілана засудили до 16 років за звинуваченням у шпигунстві.

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32-річного Гершковича заарештували в березні 2023 року під час виконання звітного завдання в уральському місті Єкатеринбург і звинуватили в шпигунстві на користь ЦРУ. Він і газета звинувачення відкинули.

Вілана затримали ще у 2018 році, а в 2020 році йому теж винесли вирок за звинуваченнями в шпигунстві, які він заперечував.

Нагадаємо, арешт американського журналіста The Wall Street Journal особисто санкціонував російський президент Володимир Путін. Репортер став першим представником ЗМІ із США, якого заарештували в Росії протягом останніх 40 років.

Американського журналіста Евана Гершковича засудили в Росії!

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