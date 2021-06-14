Росія звинуватила НАТО у використанні "психології оточеної фортеці"

У МЗС РФ упевнені, що саме Альянс, а не Кремль вважає всіх навколо ворогами.

У Росії відреагували на заяви за підсумками саміту НАТО і пообіцяли їх проаналізувати. Кремль вважає, що Альянс продемонстрував "психологію оточеної фортеці".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, повідомляє "Інтерфакс".

"Результати саміту вимагають поглибленого вивчення. Загальне враження таке, що в НАТО переважає психологія оточеної фортеці", — зазначив він.

За словами представника російського МЗС, "країни НАТО бачать загрози з усіх азимутів — навколо виклики і противники".

"У них (НАТО — Ред.) явна проблема з причинно-наслідковими зв'язками", — вважає дипломат країни-агресора.

Грушко закликав членів Альянсу "подивитися в дзеркало" перш ніж висловлювати свої очікування від інших країн.

Раніше в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

Також генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України в Альянс.

Крім того, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Росія розглядає НАТО як противника і оголосила про кроки, які стримають Москву.

Новини світу: однією із тем саміту НАТО стала російська агресія – про що говорили керівники країн

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