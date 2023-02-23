Росія звинуватила Україну в підготовці "провокації" в Придністров’ї: Молдова відреагувала

Зранку 23 лютого російське Міноборони опублікувало заяву, що нібито влада України готує провокацію проти Придністров'я. Влада Молдови спростувала заяви Москви.

Про це стало відомо з повідомлення відомства РФ та уряду Молдови.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці Міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова", - йдеться в офіційному повідомленні Кишинева.

Наголошується, що молдавські відомства співпрацюють з іноземними партнерами. Втім, у разі загрози для країни обіцяють проінформувати суспільство про це.

До слова, 5:10 четверга Міноборони РФ винуватило Україну у "провокаціях". У заяві йдеться, що їх нібито здійснять підрозділи Збройних сил України, зокрема "із залученням націоналістичного формування "Азов".

Російське відомство заявило, що як "привід для вторгнення" планують інсценування наступу російських військ із території Придністров'я, і для цього українські військові нібито будуть переодягнені у форму військовослужбовців Збройних Сил РФ.

Нагадаємо,минулого тижня президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Москви здійснити державний переворот у Кишиневі. Мовляв, за допомогою протестів опозиції Росія хоче змінити владу в країні.

Новий прем'єр Дорін Речан заявив, що невизнане Придністров'я має бути демілітаризовано. Крім того, російський контингент звідти потрібно вигнати. За його словами, у Молдові - гібридна війна, Москва намагається захопити демократичні процеси та змінити європейський курс країни.

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