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Росія звинуватила в тероризмі Буданова та інших воєначальників

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росія звинуватила в тероризмі Буданова та інших воєначальників

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Фото: Getty Images

Слідком планує оголосили українських військових командувачів у розшук та заочно арештувати їх.

Слідчий комітет Росії висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику ГУР Міноборони України Кирилу Буданову.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Окрім звинувачень на адресу Буданова, Слідком РФ також висунув звинувачення командувачу ВПС України Миколі Олещуку та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ЗСУ Сергію Бурденюку.

Російські слідчі стверджують, що зібрали докази начебто "причетності вищого військового керівництва України до атак російських регіонів безпілотниками".

Також повідомляється, що російський Слідком оголосить у розшук Буданова та інших воєначальників, і заочно арештує їх.

До слова, раніше міністр оборони України Рустем Умєров попередив, що держава відповідатиме на нові атаки Росії по енергетичній інфраструктурі, і задля цього потребує більше зброї, зокрема винищувачів.

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Дата публікації
Перегляди
794
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