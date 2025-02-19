Росія звинуватила відомого ексдепутата Держдуми у спробі захопити владу

Стверджується, що Пономарьов для втілення задуму начебто організував взаємодію з одним з українських воєнізованих підрозділів.

ФСБ Росії порушила кримінальну справу щодо опозиціонера та ексдепутата Держдуми Іллі Пономарьова за статтями про насильницьке захоплення влади та організацію терористичної спільноти.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на пресслужба ФСБ.

Стверджується, що Пономарьов для втілення задуму щодо силового захоплення влади в Росії начебто організував взаємодію з одним з українських воєнізованих підрозділів.

Ще однією підставою для справи проти опозиціонера стала інформація про те, що у листопаді 2022 року у Польщі Пономарьов заснував політичний рух "З'їзд народних депутатів".

"Метою створеного за кордоном руху є насильницьке захоплення влади і зміна конституційного ладу в Росії. Так, Пономарьовим від 2022 до 2024 року проведено сім сесій, участь в яких взяло понад 60 делегатів з-поміж колишніх російських парламентаріїв різного рівня, якими розроблено і прийнято понад 30 антиконституційних нормативних актів, таких як конституція "нової Росії", "Про перехідний парламент", "Про рух опору" та ін.", – йдеться у заяві ФСБ.

Там зазначають, що Пономарьов позиціонує "З'їзд народних депутатів" перед західними країнами як "новий уряд Росії у вигнанні". В ФСБ кажуть, що опозиціонер начебто проводить роботу щодо визнання руху країнами-учасницями формату "Рамштайн".

В ФСБ додали, що проводять слідчі дії щодо Пономарьова та його посібників.

Нагадаємо, 2019 року Пономарьов отримав українське громадянство. У Росії його визнано іноземним агентом, оголошено в розшук і та заочно заарештовано. У вересні 2024 року в РФ опозиціонера заочно засудили до 10 років ув’язнення в колонії загального режиму за обвинуваченнями за двома статтями.