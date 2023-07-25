Росія звинуватила ЗСУ у спробі атаки по кораблю "Сергій Котов"

Стверджується про знищення з озброєння російського судна двох "дистанційно-керованих катерів противника".

У Міноборони Росії звинуватили ЗСУ у спробі атаки безекіпажними катерами по кораблю "Сергій Котов" у Чорному морі за 370 км від Севастополя.

Про це йдеться в заяві російського відомства вранці 24 липня.

Так, у Міноборони РФ стверджують, що начебто ЗСУ намагалися атакувати корабель "Сергій Котов" Чорноморського флоту двома безекіпажними катерами на південний захід від окупованого Севастополя.

У відомстві переконують, що атаку було відбито, і обидва "дистанційно-керовані катери противника" начебто знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля.

Постраждалих немає, а "Сергій Котов" продовжує виконання поставлених завдань.

Що відомо про корабель "Сергій Котов"

"Сергій Котов" – патрульний корабель Чорноморського флоту РФ, названий на честь героя Радянського Союзу контр-адмірала Сергія Котова. Судно було спущене на воду 2021 року, а після випробувань воно 2022 року поповнило склад ЧФ.

Корабель завдовжки 94 м та завширшки 14 м вміщує до 80 членів екіпажу та здатен плавати на відстань 6 000 миль із автономністю в 60 діб. На судні встановлене таке озброєння: 76-мм артилерійська установка АК-176МА, багатоканальний ЗРК "Штиль-1", ЗРК ближньої дії 3М-47 "Гибка", два малогабаритні дистанційно-керовані протидиверсійні гранатометні комплекси ДП-65. Можливе базування вертольота Ка-27ПС.

Протистояння в Чорному морі

Нагадаємо, після виходу РФ із "зернової угоди" там заявили, що будь-яке судно, що прямуватиме до портів України, вважатиметься "потенційним перевізником вантажів військового призначення".

Після цього Міноборони України попередило, що вважатиме перевізниками зброї всі судна, що прямують Чорним морем до портів РФ і портів на окупованих територіях.

Напередодні в Держдепартаменті США попередили, що Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі атак по портовій інфраструктурі України. У відомстві нагадали, як росіяни погрожували суднам у міжнародних водах, після чого завдали ударів по порту на Дунаї в Одеській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Кремль решил уничтожить украинские порты. Почему досталось центру Одессы? | Гуменюк"

Читайте також: