Росіян мобілізують просто на кордоні з Грузією: почали видавати повістки

Просто на кордоні з Грузією російська оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним громадянам РФ.

Зараз на кордоні Росії та Грузії в черзі стоять близько 5,5 тис. автомобілів. На КПП "Верхній Ларс" дозволений піший перехід через кордон.

Про видавання повісток повідомило російське пропагандистське видання "ТАСС" із посиланням на пресслужбу голови та уряду Північної Осетії.

"На кордоні з Грузією працює оперативна група із призову, серед них представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову", – йдеться в опублікованій інформації.

Так, якщо є підтвердження, що громадянин Росії підлягає призову, йому вручають повістку.

Нагадаємо, після оголошення мобілізації в РФ, 21 вересня на російсько-грузинському кордоні зібралися величезні черги охочих залишити країну. Так, на КПП "Верхній Ларс" утворилися велетенські затори.

26 вересня всі митні пости Грузії були переведені на особливий режим роботи, на КПП "Верхній Ларс" з російського боку кордону з'явився БТР із військовими, які узялися розгортати блокпост.

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