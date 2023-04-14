Росіян не випустять з країни: Путін підписав закон про електронні повістки

Зауважимо, для тих, хто отримав повістку, діятиме заборона на виїзд з РФ.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає запровадження електронних повісток.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Відповідно до нового закону, повістки можуть надсилатися громадянам Росії у письмовій формі під розписку, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також в електронній формі.

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Окрім того, запроваджується заборона на виїзд з РФ громадян, які отримали повістку, до їх візиту до військкомату. А тим, хто не прийшов до військкомату протягом 20 днів, буде обмежено право керувати автомобілем.

Раніше в російському Мінцифри анонсували, що в повному обсязі реєстр військовозобов'язаних запустять не раніше осіннього призову.

Нагадаємо, Держдума РФ 11 квітня ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, відповідно до якогочоловікам надсилатимуть електронні повістки та заборонять виїзд за кордон. Речник президента РФ ДмитроПєсков заспокоював росіян, що "все йде за планом", а новий закон начебто не пов'язаний із загальною мобілізацією через війну проти України.

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, таке нововведення в РФ свідчить про величезні втрати на фронті. Водночас він запевнив, що наразі в Україні немає потреби запроваджувати електронні повістки.

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