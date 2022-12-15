Росіян не вистачає: РФ поповнює втрати у війську трудовими мігрантами з країн Азії

Зараз у Росії налічується близько 6 млн мігрантів, які приїхали з країн Азії.

Росія зазнає великих втрат у війні проти України. В листопаді 2022 року російське керівництво ухвалило низку законодавчих актів, що суттєво розширюють перелік громадян, які можуть бути призвані на військову службу.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій у четвер, 15 грудня.

Зокрема, йдеться про указ, яким у Росії дозволено проходити військову службу особам, які мають подвійне громадянство. За словами Громова, зараз у Росії налічується близько 6 млн осіб, які приїхали із інших країн Азії.

"Зазначені зміни насамперед спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, що перебувають на території Російської Редерації. Зараз у Росії налічується близько 6 млн осіб, переважну кількість з яких становлять вихідці з Узбекистану (майже 50%) і Таджикистану (30%), а також Киргизстану, Вірменії, Азербайджану та інших країн. Із загальної кількості мігрантів близько 2,7 млн осіб, а це майже 45%, є чоловіками призовного віку", — зазначив Громов.

Нагадаємо, у Москві розмістили рекламу служби в армії мовами держав Середньої Азії.

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