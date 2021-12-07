Росіян обурила еротична новорічна ялинка-"фалос" (фото)

В адміністрації селища пообіцяли, що до кінця тижня конструкція набуде звичного вигляду.

У якутському селище Вітим до Нового року встановили ялинку у формі пеніса. Дехто з мешканців назвав декорацію еротичною, інші вважають її встановлення незавершеним.

Фото дерева фалічної форми опублікувала у своєму Facebook- акаунті одна з мешканок регіону.

Фото Facebook / Айталіна Никифорова

Користувачі соцмережі висміяли незвичайне святкове дерево у коментарях під публікацією.

Який рік – така і ялинка;

Зірка на кінці. Символічно. Наступний рік не принесе нічого доброго.

Так, на зображенні можна побачити, що гілки біля основи ялинки довгі і пишні, а з середини об'єм різко скоротився і не змінювався до верхівки.

Своєю чергою в адміністрації Вітіма пояснили , що до кінця тижня конструкція набуде звичного вигляду — її зведення ще не закінчили. Незабаром дереву додадуть більше гілок, повісять на нього гірлянди та ялинкові іграшки.

Нагадаємо:

Ялинковий скандал спалахнув у Британії - лондонці знову нарікають на подаровану Норвегією новорічну ялинку - вважають її гілки закороткими, а саме дерево називають худим та негарним.

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