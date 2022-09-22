Росіян, які ховаються від мобілізації у Білорусі, будуть відправляти до РФ: ЗМІ дізналися деталі

У Білорусі силовикам доручили відстежувати росіян, які ховаються від мобілізації в РФ, яку Путін оголосив 21 вересня і того ж дня громадяни РФ кинулися тікати з країни.

Після оголошення "часткової" мобілізації в РФ, росіяни намагаються втекти з країни. Один із варіантів – Білорусь. Але вже вчора, 21 вересня, білоруські силовики отримали усне розпорядження ідентифікувати росіян, які приїхали втекти від мобілізації.

Про це пише "Наша нива" з посиланням на білоруського оперативника.

"Поки що на рівні усних розпоряджень доведено спостерігати за "квартирами на добу", входити в контакт із власниками житла. Нові авто у дворах із російськими номерами також наказали відстежувати. Збирати інформацію, перевіряти документи", - розповів силовик.

У разі виявлення росіян, які ухиляються від мобілізації в РФ, їх можуть "повертати" до Росії.

"Загальна система штрафів налагоджена, а спіймати "ухилянта — нікчемне завдання", — сказав він.

Як повідомлялося, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію по всій країні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Своєю чергою у Латвії заявили, що не видаватимуть жодних віз росіянам, які ухиляються від мобілізації в РФ.

Нагадаємо, експерт розповів, на які напрямки Путін може кинути 300 тисяч мобілізованих.

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