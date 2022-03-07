Росіян закликають скуповувати побутову техніку: залишаться тільки праски і чайники

Експерт із фінансів прогнозує зникнення з полиць магазинів багатьох імпортних товарів та їхнє значне здорожчання.

Російський економіст та інвестиційний стратег, кандидат економічних наук Сергій Суверов закликав росіян поквапитися із придбанням побутової техніки, поки її вартість не стала захмарною.

Як повідомляють російські видання, про це фінансовий експерт заявив в інтерв'ю агенції “Прайм”.

Суверов попередив, що побутова техніка з високотехнологічними компонентами чи товари, які постачають закордонні концерни з Європи, США та Японії, можуть залишити російський ринок. За його словами, такі предмети, як праски та чайники ще залишаться у продажу, проте стратег допустив їхнє подорожчання на 30-40 відсотків.

Фахівець додав, що попит на побутову техніку в РФ, як і на інші імпортні товари, включно із ліками, на даний момент перевищує пропозицію. Часто ця проблема виникає через перебої в логістиці, оскільки деякі контейнерні компанії запровадили санкції проти Росії. Тому експерт закликав купувати побутову техніку зараз, доки вона не зросла в ціні.

“Однак треба розуміти, що побутова техніка — не такий ліквідний і досить специфічний актив обмеженого призначення, багато таких товарів купити важко”, — наголосив він.

Нагадаємо, станом на 6 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

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