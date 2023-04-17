Росіянам хочуть заборонити зберігати готівкою суму понад 1 млн рублів

Депутат Держдуми РФ Анатолій Вассерман пропонує запровадити обмеження для росіян щодо зберігання готівки на суму понад 1 млн рублів. Інакше гроші конфісковуватимуть, а їх власник повинен буде сплатити штраф. Вассерман уже підготував законопроєкт.

Про це пише Baza.

Депутат пропонує внести поправки до статті Кримінального кодексу 187.1 (неправомірний обіг коштів).

Вассерман говорить, що великі суми у громадян є наслідком їхньої діяльності у "чорному" секторі економіки. Депутат вважає, що подібна заборона була б "ефективним інструментом боротьби з корупцією та з фінансуванням екстремістської діяльності в Росії".

"Великі суми готівки, що перебувають на зберіганні у громадян, як правило, є наслідком діяльності в тіньовому або навіть "чорному" секторі економіки, а тому вимагають особливої уваги та контролю, що в даний час не є можливим через відсутність будь-якого правового регулювання у цій сфері", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, для російських чиновників розробили вітчизняні смартфон та планшет, які повинні замінити "ворожу техніку Apple".

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