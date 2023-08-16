Росіянам і білорусам хочуть заборонити голосувати на виборах в Естонії

Найближчим часом міністр юстиції Естонії Каале Лаанет представить громадськості закон, який фактично позбавляє росіян та білорусів права голосувати в країні.

Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроєкт, який обмежить права жителів із громадянством РФ і Білорусі на участь у місцевих виборах.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

У проєкті закону міністерство зазначає, що естонська держава не в змозі забезпечити свободу громадян Росії від впливу країни їхнього громадянства. Так, автори проєкту наголошують, що "відповідно до Конституції Російської Федерації, захист Вітчизни (Росії) є обов'язком кожного громадянина Російської Федерації, а також бували випадки, коли громадяни Російської Федерації, які постійно проживають в Естонії, отримували мобілізаційні заклики з країни свого громадянства для проходження служби в збройних силах".

Також за допомогою цього законопроєкту до Закону про вибори буде внесено поправку, згідно з якою іноземець, який є громадянином іноземної держави, визнаної Європейським парламентом або Рійгікогу (парламент Естонії - ред.) країною-агресором, не може брати участь у голосуванні.

Метою таких законодавчих змін є тимчасове обмеження виборчих прав громадян Росії, які проживають в Естонії, на виборах до органів місцевого самоврядування. Це ж положення торкнеться і громадян Білорусі.

Водночас цей законопроєкт може суперечити Конституції Естонії, а також положенням Європейського союзу, у зв'язку з чим міністр юстиції Калле Лаанет визнав, що низку спірних питань, можливо, належить остаточно вирішити Державному суду.

Однак законопроєкт ґрунтується на одному з рішень колегії Держсуду в кримінальних справах, в якому, зокрема, йшлося про те, що основні права "можуть бути обмежені як виняток для захисту іншого основного права або конституційних цінностей".

Слід додати, що наступні муніципальні вибори відбудуться в Естонії в жовтні 2025 року.

Нагадаємо, на засіданні кабінету міністрів Естонії 10 серпня уряд країни ухвалив рішення надіслати Україні додаткову військову допомогу, зокрема, стрілецьку зброю та боєприпаси.

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