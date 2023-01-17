Росіянам кардинально ускладнили отримання віз до Європи та різко обмежили терміни перебування у Казахстані

Російські громадяни не зможуть отримати візи терміном понад рік до країн Європи, незважаючи на те, що повна заборона в'їзду діє поки лише у шести державах ЄС. А Казахстан різко обмежив росіянам строки перебування в країні.

Про це пише російська "Ассоциация Туроператоров", а також зазначає МЗС РФ.

Нагадаємо, що про повну заборону на в'їзд для туристів-росіян наразі запровадили шість країн: Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Чехія та Естонія.

Водночас інші європейські консульства спорудили "візові бар'єри". Там без офіційної відмови у видачі віз громадянам РФ висувають, як кажуть представники російських туроператорів, "нездійсненні умови". Наприклад, оплату візових зборів через західні банки, страховий поліс іноземної компанії.

Також зведено до мінімуму оформлення багаторазових віз.

"Про мультишенген на 2 і 3 роки, і, тим більше, 5 років можна забути. Добре, якщо оформлять багаторазову візу на 6 місяців або рік. Зі слабкою візовою історією дадуть лише одноразову візу на час поїздки", – поділився представник одного з туроператорів країни-агресорки.

Туристам, які раніше часто відвідували європейські країни, можуть видати візу меншим терміном дії, ніж вони звикли чи просять.

У 2023 році нових візових правил для росіян поки не запровадили. Найжорсткіші вимоги діють у Німеччині: там просять пред'явити рахунок у банку, який працює на території ЄС та страховку європейської страхової компанії. Аналогічні вимоги висувають Словенія та Мальта.

Водночас у Казахстані громадян РФ зрівняли в правах з іншими іноземцями. Держава різко посилила правила перебування для громадян країни-агресорки. Тепер перебування в Казахстані для росіян можливе не більше 90 днів за 6 місяців.

Про це йдеться у постанові уряду Казахстану.

"Від 27 січня громадянам країн Євразійського економічного союзу (Росія, Білорусь, Вірменія і Киргизстан) не можна буде затримуватися в Казахстані понад 90 днів протягом будь-якого періоду тривалістю 180 днів. У разі порушення іноземця не пустять в країну при наступному візиті", - зазначено у документі.

Це обмеження не стосується тих, хто оформив дозвіл на тимчасове проживання.

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