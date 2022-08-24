Росіянам на литовському кордоні хочуть запропонувати короткий тест: досить буде відповіді на одне запитання

Прикордонник країни ЄС повинен запитати громадянина Росії, з якою метою він їде, а також може поцікавитися його ставленням до дій Кремля щодо України.

Якщо Європейський Союз (ЄС) не погодиться не видавати туристичні візи росіянам, литовські чиновники запропонують на регіональному рівні заборонити російським туристам в'їзд на свою територію.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Габріеліус Ландсбергіс, передає видання LRT.

“Передусім ми прагнемо європейського рішення, тому що воно є найбільш стійким і юридично правильним... Якщо такого не буде знайдено, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке б включало країни Балтії, Польщу та, можливо, Фінляндію”, - сказав він журналістам у вівторок, 23 серпня.

За його словами, враховуючи те, що Сейм Литви визнав Росію державою, яка здійснює геноцид і підтримує тероризм, громадяни цієї країни, які подорожують до Євросоюзу з туристичною метою, не повинні перетинати кордони ЄС.

Г. Ландсбергіс підкреслив, що гуманітарні візи будуть видаватися особам, які переслідуються російським чи білоруським режимом, і членам їхніх сімей.

За його словами, у кожному разі прикордонник країни ЄС повинен запитати громадянина Росії, з якою метою він їде, а також може поцікавитися його ставленням до дій Кремля щодо України.

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“Прикордонник має право запитати, чи підтримуєте ви війну в Україні, чий Крим. Досить однієї відповіді особи, яка перетинає кордон Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, про те, що, на її думку, Крим є неокупованим, щоб припустити, що допуск цієї особи не відповідає інтересам національної безпеки”, – заявив голова литовської дипломатії.

Ландсбергіс зазначив, що після припинення авіасполучення зі столицями європейських держав Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія та Польща є основним маршрутом росіян і білорусів до Європи.

Нагадаємо, у Литві вважають, що рішення Євросоюзу про припинення видавання шенгенських віз громадянам Росії, підштовхне росіян до протестів всередині країни.

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