Росіянам почали вручати повістки на кордоні з Казахстаном (фото)

Охочим ухилитися від мобілізації росіянам вручають повістки до війська на в’їзді до Казахстану.

Представники Росії встановилb пункт мобілізації в Астраханській області на кордоні з Казахстаном. Там почали вручати повістки чоловікам, які планували втекти до сусідньої держави.

Про це очільник Красноярського району Руслан Бісенов повідомив у Мережі.

Він уточнив, що призовний пункт розгорнули біля КПП "Караузек".

"Співробітники військового комісаріату у Красноярському та Володарському районах вже почали вручати повістки громадянам, які підлягають призову", – йдеться в заяві.

Зазначається, що тих росіян, які отримали повістки, РФ вже не випускає до Казахстану.

Нагадаємо, після оголошення мобілізації в РФ 21 вересня на російсько-грузинському кордоні зібралися величезні черги охочих залишити країну. Так, на КПП "Верхній Ларс" утворилися велетенські затори.

27 вереcня стало відомо, що російська оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним громадянам РФ просто на кордоні з Грузією.

Зауважимо, за оцінками Генштабу ЗСУ, станом на 29 вересня від початку мобілізації в РФ до війська призвали вже 100 тис. людей.