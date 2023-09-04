Росіянам показали фото живого генерала Суровікіна після чуток про його ув'язнення

Росіянам показали фото живого генерала Сергія Суровікіна, якого за чутками після бунту терориста Пригожина відправили до СІЗО.

Про це повідомила російська пропагандистка Ксенія Собчак.

Пропагандистка показала фото двох осіб, один з яких схожий на "сирійського м'ясника" та військового злочинця Суровікіна.

"Генерал Сергій Суровікін вийшов. Живий, здоровий, вдома, з сім’єю, у Москві", - заявила пропагандистка.

Суровікін з дружиною. Фото: пропаганда РФ

Зазначимо, що після бунту Пригожина Суровікіна було відсторонено від керівної ролі у війні, яку Москва розв'язала в Україні. Повідомлялось, що він перебував під домашнім арештом. Раніше його призначали командувачем окупаційних військ у війні проти України. Саме цей військовий злочинець ймовірно віддав наказ про масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.

Також про затримання російського генерал Сергія Суровікіна писало видання Financial Times. За їхніми даними, генерал перебував під вартою.

У Bloomberg також повідомили, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним.

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